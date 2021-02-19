В Киеве водитель убил пешехода во время драки на дороге (видео)
Злоумышленника нашли и задержали примерно через час.
В Киеве водитель убил пешехода во время драки на дороге. Видеозапись момента трагического события опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, водителя нашли и задержали примерно через час.
"Водитель автомобиля «Хюндай», который в 14:48 в ходе внезапно возникшей ссоры причинил телесные повреждения, приведшие к смерти пешехода, был задержан в 15:58 сотрудниками полиции", - написал Геращенко.
Он также заявил о необходимости установить больше камер видеонаблюдения не только в столице.
"Чтобы преступники нигде не могли спрятаться и возмездие за преступление было неотвратимо! Призываю других городских и поселковых голов и местные Советы следовать примеру Киева", - добавил Геращенко.
Напомним, ранее в Киевской области мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человека.