Китайцы скоро запустят массовое производство беспилотных аэротакси

Китайская компания EHang — мировой лидер в сфере беспилотных аэротакси для города — сообщила о скором запуске нового завода по производству двухместной модели EH216. Предприятие начнёт выпуск продукции во втором квартале с начальной производительностью 600 аппаратов в год.

Китайцы скоро запустят массовое производство беспилотных аэротакси

Групповой полёт аэротакси. Источник изображения: EHang

Об аппаратах EHang EH216 сообщалось достаточно часто и много. Компания создала довольно удачную беспилотную модель коптера грузоподъёмностью до 260 кг с длительность полёта до 20 минут на скорости до 130 км/ч. На базе этого аппарата предложен грузовой коптер и созданы версии машин медицинского назначения и для тушения пожаров в высотных зданиях. Испытания аппаратов EHang широко проводятся в Китае и начинаются в странах ЕС.

Новое производство коптеров EHang построено в городе Юньфу. Производственная площадь предприятия достигает 24 тыс. м2, что в три раза больше, чем действующая производственная площадка компании в Гуанчжоу. Постепенно производство будет перенесено в Юньфу, тогда как в Гуанчжоу останется центр исследований и разработок компании.

Китайцы скоро запустят массовое производство беспилотных аэротакси

Вертипорт на новом заводе. Источник изображения: EHang

Со второго квартала этого года новый завод EHang в Юньфу сможет собирать не менее 12 аппаратов в неделю. Также комплекс в Юньфу будет включать в себя исследовательский и учебный центр, а также вертипорт для летных испытаний. Китайская компания смогла сделать то, чему в мире нет аналогов — запустить массовое производство беспилотных аэротакси.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин разрешил регистрировать автомобили в салонахКабмин разрешил регистрировать автомобили в салонах
Kia Rio X украинской сборки: Достоинства и недостаткиKia Rio X украинской сборки: Достоинства и недостатки
Максимум за 1000 евро. Рада рассмотрит законопроекты по «евробляхам» на этой неделеМаксимум за 1000 евро. Рада рассмотрит законопроекты по «евробляхам» на этой неделе
"Укрзализныця" возмутила украинцев зимним "сервисом": в вагонах не тает снег"Укрзализныця" возмутила украинцев зимним "сервисом": в вагонах не тает снег
Движение грузовиков в четырех областях до сих пор ограниченоДвижение грузовиков в четырех областях до сих пор ограничено
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине производство автомобилей снизилось на 27%В Украине производство автомобилей снизилось на 27%
Mitsubishi Outlander нового поколения запустили в производствоMitsubishi Outlander нового поколения запустили в производство
Panasonic начнёт производство новых батарей Tesla 4680 на гигафабрике в Неваде в конце годаPanasonic начнёт производство новых батарей Tesla 4680 на гигафабрике в Неваде в конце года
Китайцы показали кроссовер с расходом топлива 1,4 литраКитайцы показали кроссовер с расходом топлива 1,4 литра
Началось серийное производство кроссовера Tata SafariНачалось серийное производство кроссовера Tata Safari
GM представила концепт электрического аэротакси, после чего её акции подскочили почти на 7 %GM представила концепт электрического аэротакси, после чего её акции подскочили почти на 7 %
Автопроизводство в Украине обвалилось на 32%Автопроизводство в Украине обвалилось на 32%
Apple и Hyundai объявят о партнёрстве в марте, а к 2024 году запустят производство электрокаровApple и Hyundai объявят о партнёрстве в марте, а к 2024 году запустят производство электрокаров
На Львовщине 30 декабря начнет работать система автоматической фиксации скорости автоНа Львовщине 30 декабря начнет работать система автоматической фиксации скорости авто
Украинский автопром снизил производство на 35%Украинский автопром снизил производство на 35%
Последние новости
Подгружаем последние новости