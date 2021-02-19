Китайцы скоро запустят массовое производство беспилотных аэротакси

Китайская компания EHang — мировой лидер в сфере беспилотных аэротакси для города — сообщила о скором запуске нового завода по производству двухместной модели EH216. Предприятие начнёт выпуск продукции во втором квартале с начальной производительностью 600 аппаратов в год.

Групповой полёт аэротакси. Источник изображения: EHang

Об аппаратах EHang EH216 сообщалось достаточно часто и много. Компания создала довольно удачную беспилотную модель коптера грузоподъёмностью до 260 кг с длительность полёта до 20 минут на скорости до 130 км/ч. На базе этого аппарата предложен грузовой коптер и созданы версии машин медицинского назначения и для тушения пожаров в высотных зданиях. Испытания аппаратов EHang широко проводятся в Китае и начинаются в странах ЕС .

Новое производство коптеров EHang построено в городе Юньфу. Производственная площадь предприятия достигает 24 тыс. м2, что в три раза больше, чем действующая производственная площадка компании в Гуанчжоу. Постепенно производство будет перенесено в Юньфу, тогда как в Гуанчжоу останется центр исследований и разработок компании.

Вертипорт на новом заводе. Источник изображения: EHang

Со второго квартала этого года новый завод EHang в Юньфу сможет собирать не менее 12 аппаратов в неделю. Также комплекс в Юньфу будет включать в себя исследовательский и учебный центр, а также вертипорт для летных испытаний. Китайская компания смогла сделать то, чему в мире нет аналогов — запустить массовое производство беспилотных аэротакси.



