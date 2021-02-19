На Запорожском мосту в рамках "Большой стройки" собирают третью секцию вантового моста

На Запорожском мосту собирают третью секцию вантового моста в районе Кривой бухты. Об этом сообщается на официальной странице «Укравтодора» в Facebook.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время собрано две секции весом более 700 т каждая и готовится их транспортировка к месту монтажа. Кроме того, ведутся работы по укрупнению третьей секции.

Также на месте строительства смонтировано 5 главных балок, 1 верхняя ортотропная плита и 4 нижних ортотропных плиты. Вес смонтированных конструкций третьей секции - 276,598 тонны.

«Укрупненные секции пролетного строения будут транспортироваться к вантовому мосту с помощью плавкрана LK-800, который уже доставил и смонтировал две секции временной опоры МО-4, но из-за замерзания Днепра его работы были приостановлены. Как только позволят погодные условия, работы начнутся и по Днепру, там будет завершен монтаж временных опор, после чего будут монтировать первую секцию, которая уже стоит на выкаточном пирсе. Ее загрузят на кран LK-800, с помощью которого секция будет доставлена и смонтирована на вантовом мосту», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в рамках "Большой стройки" в ближайшие недели в Мелитополе Запорожской области откроется обновленная инфекционная больница.