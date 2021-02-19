ТОП-5 самых надежных машин до 9 лет

При покупке автомобиля на вторичном рынке нужно быть предельно внимательным, иначе потом можно стать постоянным клиентом СТО. Ассоциация технического надзора Германии назвала пять самых надежных автомобилей на вторичном рынке в возрасте до 9 лет.

Самым надежным автомобилем в возрасте до 9 лет немецкие эксперты признали Porsche 911. При среднем пробеге 73 тыс. км процент отказов у него составил всего 6,7%.

Чуть менее надежный компактный родстер Mercedes-Benz SLK. У него процент отказов при среднем пробеге в 71 тыс. км составил 7,5%.

Купе Audi TT заняло в этом рейтинге третье место. У него процент отказов 10%. Правда, при этом и пробег у него больше – в среднем 95 тыс. километров,

На четвертом месте по надежности среди автомобилей в возрасте до 9 лет находится японский кроссовер Mitsubishi ASX. У него средний пробег 117 тыс. километров, а процент отказов - 11,5%. Это единственный «иностранец» в рейтинге. Остальные модели принадлежат немецкому автопрому.

На пятом месте оказался Audi Q5. У него процент отказов составил 12,2%. Но при этом значительно больше пробег – в среднем 141 тыс. км.

Ранее журнал Consumer Reports назвал 10 автомобилей, которые больше всего разочаровали их владельцев.