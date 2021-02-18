Рада одобрила за основу закон о льготной растаможке “евроблях“

18 февраля народные депутаты Верховной Рады в первом чтении утвердили законопроекты № 4643-д и № 4644-д, которые предусматривают введение льготной растаможки «евроблях». Об этом свидетельствуют данные парламента.

Законопроект предусматривает растаможку по формуле, которая не учитывает стоимость автомобиля, а принимает во внимание его возраст, объем и тип двигателя.

Общая стоимость растаможки машин не будет превышать 1 000 евро. Правда, при этом нужно будет заплатить ещё штраф в размере 8 500 гривен.

По льготному тарифу можно будет легализовать только машины на еврономерах, ввезенные в Украину до 31 декабря 2020 года. Для остальных «евроблях» действуют старые тарифы.

Авторы законопроекта утверждают, что это последняя уступка «евробляхерам». Другого шанса относительно недорого растаможить свои автомобили у них не будет.

Ранее стало известно, что в Украине автосалонам разрешили выдавать номерные знаки покупателям новых машин.