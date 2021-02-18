Nissan официально представил Qashqai третьего поколения

Nissan официально представил Nissan Qashqai нового, третьего, поколения. В продаже он появится в текущем году.

Nissan официально представил Qashqai третьего поколения

Новый Qashqai получил новую решетку радиатора, узкие светодиодные матричные фары, 20-дюймовые колесные диски. В целом он сохранил свой традиционный дизайн, но с некоторыми изменениями.

Длина этого кроссовера составляет 4425 мм, ширина – 1838 мм, высота – 1635 мм, а колесная база – 2666 мм. То есть он заметно больше, чем модель второго поколения, что положительно отразилось на салоне.

Nissan официально представил Qashqai третьего поколения

Для того, чтобы компенсировать увеличение размеров, боковые двери, передние крылья и капот теперь алюминиевые.

Салон стал просторней, он отделан новыми, современным материалами. На виртуальной приборной панели располагается 12,3-дюймовый дисплей. У мультимедийной системы есть 9-дюймовый дисплей. Объем багажника увеличился на 50 литров.

Nissan официально представил Qashqai третьего поколения

Новый Qashqai получил «мягкий» гибридный бензиновый 1, 3 л двигатель DiG-T мощностью 138 л.с. и 240 Нм крутящего момента, или 158 л.с. и 270 Нм кр.м.

Есть также 1,5 л бензиновый мотор с технологией e-Power. Колеса крутит электродвигатель мощностью 189 л.с. и 330 Нм кр.м.

Точная дата начала продаж Nissan Qashqai третьего поколения пока не известна. Но это должно произойти в 2021 году.

Nissan официально представил Qashqai третьего поколения

Ранее стало известно, что Nissan в рамках глобальной реструктуризации бизнеса сократит свою сеть продаж в Восточной Европе.


Максимов Віталій, Тудей

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