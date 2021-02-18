Nissan официально представил Qashqai третьего поколения

Nissan официально представил Nissan Qashqai нового, третьего, поколения. В продаже он появится в текущем году.

Новый Qashqai получил новую решетку радиатора, узкие светодиодные матричные фары, 20-дюймовые колесные диски. В целом он сохранил свой традиционный дизайн, но с некоторыми изменениями.

Длина этого кроссовера составляет 4425 мм, ширина – 1838 мм, высота – 1635 мм, а колесная база – 2666 мм. То есть он заметно больше, чем модель второго поколения, что положительно отразилось на салоне.

Для того, чтобы компенсировать увеличение размеров, боковые двери, передние крылья и капот теперь алюминиевые.

Салон стал просторней, он отделан новыми, современным материалами. На виртуальной приборной панели располагается 12,3-дюймовый дисплей. У мультимедийной системы есть 9-дюймовый дисплей. Объем багажника увеличился на 50 литров.

Новый Qashqai получил «мягкий» гибридный бензиновый 1, 3 л двигатель DiG-T мощностью 138 л.с. и 240 Нм крутящего момента, или 158 л.с. и 270 Нм кр.м.

Есть также 1,5 л бензиновый мотор с технологией e-Power. Колеса крутит электродвигатель мощностью 189 л.с. и 330 Нм кр.м.

Точная дата начала продаж Nissan Qashqai третьего поколения пока не известна. Но это должно произойти в 2021 году.

Ранее стало известно, что Nissan в рамках глобальной реструктуризации бизнеса сократит свою сеть продаж в Восточной Европе.