"Укрзализныця" назначила восемь поездов к 8 Марта

Пять из них курсируют в направлении Карпат.

"Укрзализныця" назначила восемь поездов к 8 Марта
Фото: Александр Рудоманов

Накануне длинных выходных в начале марта "Укрзализныця" назначила восемь поездов, пять из которых "отправляются в карпатском направлении".

По сообщению пресс-службы компании, самое популярное сейчас направление, которое является самым легким способом добраться до Буковеля, пополнится поездом №43 Киев - Ивано-Франковск. 5 и 9 марта он будет отправляться из Киева в 19:06 и прибывать в Ивано-Франковск в 5:43 следующего дня. Из Ивано-Франковска отправление 4 и 8 марта в 21:55 и прибытие в Киев в 8:48.

Поезд №235 Киев - Ужгород будет курсировать 5 и 7 марта, в обратном направлении - 6 и 8 марта. Отправление из Киева в 20:28 и прибытие в Ужгород в 11:58, в обратном направлении отправление из Ужгорода в 18:10 и прибытие в Киев в 08:40.

Поезд №168 Львов - Одесса специально назначен на 8 марта. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:56, в обратном направлении отправление из Одессы в 09:37 и прибытие во Львов в 21:05.

"Возможность пересадки в сторону горнолыжных курортов будут иметь и пассажиры из Одессы, которые выберут поезд №136 Одесса - Черновцы. Рейсы в Черновцы назначены на 3, 5, 7 и 9 марта, в Одессу - 4, 6, 8 и 10 марта. Отправление из Одессы в 16:39 и прибытие в Черновцы в 10:00. В обратном направлении отправление в 15:35 и прибытие в Одессу в 10:01", - сообщают в УЗ.

Также в этом направлении запущен дополнительный поезд №249/250 Киев - Черновцы, который будет отправляться из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09 и прибывать в Черновцы в 08:15. В обратном направлении отправление 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15 и прибытие в Киев в 12:30.

Для путешествующих в направлении Ровно и Луцке 8 марта также осуществит рейс поезд №197/198 Киев - Ковель. Он будет отправляться из Киева в 6:19 и прибывать в Ковель в 14:48. Из Ковеля отправление в 11:27 и прибытие в столицу в 20:45.

Поезд №72 Киев - Запорожье будет курсировать в Запорожье 5 и 9 марта, в Киев - 4 и 8 марта. Отправление из Киева в 20:20, прибытие в Запорожье в 07:49. В обратном направлении поезд будет отправляться в 19:47 и прибывать в Киев в 07:04.

Поезд №779/780 Сумы - Киев - Винница будет курсировать 5 и 8 марта. Отправление из Сум в 5:26 и прибытие в Винницу в 13:11. В обратном направлении отправление из Винницы в 13:46 и прибытие в Сумы в 21:47.

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