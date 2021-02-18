Дешевле не будет. Рада приняла за основу законопроекты о льготной растаможке «евроблях»

Верховная Рада приняла за основу законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины о введении новой формулы растаможки так называемых «евроблях».

Верховная Рада приняла за основу законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины о введении новой формулы растаможки так называемых «евроблях», которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года, пишет espreso.

«За» законопроект №?4643-д о внесении изменений в Налоговый кодекс проголосовало 259 народных депутатов.

«За» законопроект №?4644-д о внесении изменений в Таможенный кодекс — 293 народных депутата.

Кого касается законопроект №?4643-д:

будет касаться авто, которые были ввезены до конца 2020 года и действовать 180 дней с момента принятия;

согласно документу, один человек сможет растаможить не более одного авто одной категории. Авто при этом должны соответствовать стандарту «Евро-2» или выше;

законопроект также предлагает изменить формулу расчета акциза: базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель;

базовая ставка будет зависеть от возраста машины. Если он составляет до девяти лет — базовая ставка нулевая. В дальнейшем она увеличивается на 25 евро с каждым годом. Таким образом, базовая ставка для машины, изготовленной 15 лет назад, будет составлять 150 евро;

коэффициент двигателя будет зависеть от его объема. Для его расчета необходимо объем умножить на соответствующую ставку:

— для двигателя 2 тыс. куб. см это 0,25 евро;

— до 3 тыс. куб. см — 0,2 евро;

— до 4 тыс. куб. см — 0,25 евро;

— до 5 тыс. куб. см — 0,35 евро;

— от 5?001 куб. см — 0,5 евро.

Законопроект №?4644-д: