Дешевле не будет. Рада приняла за основу законопроекты о льготной растаможке «евроблях»
Верховная Рада приняла за основу законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины о введении новой формулы растаможки так называемых «евроблях».
Верховная Рада приняла за основу законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины о введении новой формулы растаможки так называемых «евроблях», которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года, пишет espreso.
«За» законопроект №?4643-д о внесении изменений в Налоговый кодекс проголосовало 259 народных депутатов.
«За» законопроект №?4644-д о внесении изменений в Таможенный кодекс — 293 народных депутата.
Кого касается законопроект №?4643-д:
- будет касаться авто, которые были ввезены до конца 2020 года и действовать 180 дней с момента принятия;
- согласно документу, один человек сможет растаможить не более одного авто одной категории. Авто при этом должны соответствовать стандарту «Евро-2» или выше;
- законопроект также предлагает изменить формулу расчета акциза: базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель;
- базовая ставка будет зависеть от возраста машины. Если он составляет до девяти лет — базовая ставка нулевая. В дальнейшем она увеличивается на 25 евро с каждым годом. Таким образом, базовая ставка для машины, изготовленной 15 лет назад, будет составлять 150 евро;
- коэффициент двигателя будет зависеть от его объема. Для его расчета необходимо объем умножить на соответствующую ставку:
— для двигателя 2 тыс. куб. см это 0,25 евро;
— до 3 тыс. куб. см — 0,2 евро;
— до 4 тыс. куб. см — 0,25 евро;
— до 5 тыс. куб. см — 0,35 евро;
— от 5?001 куб. см — 0,5 евро.
Законопроект №?4644-д:
- согласно пояснительной записке, предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс для временного упрощения растаможки авто на еврономерах;
- уменьшается штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи;
- когда владелец заплатит штраф, авто можно будет вывезти за границу или растаможить в Украине.