Дешевле не будет. Рада приняла за основу законопроекты о льготной растаможке «евроблях»

Верховная Рада приняла за основу законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины о введении новой формулы растаможки так называемых «евроблях».

Дешевле не будет. Рада приняла за основу законопроекты о льготной растаможке «евроблях»

Верховная Рада приняла за основу законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины о введении новой формулы растаможки так называемых «евроблях», которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года, пишет espreso.

«За» законопроект №?4643-д о внесении изменений в Налоговый кодекс проголосовало 259 народных депутатов.

«За» законопроект №?4644-д о внесении изменений в Таможенный кодекс — 293 народных депутата.

Кого касается законопроект №?4643-д:

  • будет касаться авто, которые были ввезены до конца 2020 года и действовать 180 дней с момента принятия;
  • согласно документу, один человек сможет растаможить не более одного авто одной категории. Авто при этом должны соответствовать стандарту «Евро-2» или выше;
  • законопроект также предлагает изменить формулу расчета акциза: базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель;
  • базовая ставка будет зависеть от возраста машины. Если он составляет до девяти лет — базовая ставка нулевая. В дальнейшем она увеличивается на 25 евро с каждым годом. Таким образом, базовая ставка для машины, изготовленной 15 лет назад, будет составлять 150 евро;
  • коэффициент двигателя будет зависеть от его объема. Для его расчета необходимо объем умножить на соответствующую ставку:

— для двигателя 2 тыс. куб. см это 0,25 евро;
— до 3 тыс. куб. см — 0,2 евро;
— до 4 тыс. куб. см — 0,25 евро;
— до 5 тыс. куб. см — 0,35 евро;
— от 5?001 куб. см — 0,5 евро.

Законопроект №?4644-д:

  • согласно пояснительной записке, предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс для временного упрощения растаможки авто на еврономерах;
  • уменьшается штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи;
  • когда владелец заплатит штраф, авто можно будет вывезти за границу или растаможить в Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин разрешил регистрировать автомобили в салонахКабмин разрешил регистрировать автомобили в салонах
Названы 10 автомобилей, которые разочаровали американцевНазваны 10 автомобилей, которые разочаровали американцев
Максимум за 1000 евро. Рада рассмотрит законопроекты по «евробляхам» на этой неделеМаксимум за 1000 евро. Рада рассмотрит законопроекты по «евробляхам» на этой неделе
"Укрзализныця" возмутила украинцев зимним "сервисом": в вагонах не тает снег"Укрзализныця" возмутила украинцев зимним "сервисом": в вагонах не тает снег
Kia Rio X украинской сборки: Достоинства и недостаткиKia Rio X украинской сборки: Достоинства и недостатки
Блок рекламы


Похожие новости
Верховная Рада приняла за основу очередные законопроекты о льготном растаможивании "евроблях"Верховная Рада приняла за основу очередные законопроекты о льготном растаможивании "евроблях"
Водительские права можно будет продлить через портал или приложение “Дія“Водительские права можно будет продлить через портал или приложение “Дія“
Под Харьковом маршрутный автобус с пассажирами врезался в отбойник, 10 пострадавшихПод Харьковом маршрутный автобус с пассажирами врезался в отбойник, 10 пострадавших
Максимум за 1000 евро. Рада рассмотрит законопроекты по «евробляхам» на этой неделеМаксимум за 1000 евро. Рада рассмотрит законопроекты по «евробляхам» на этой неделе
Рада ужесточила ответственность за нарушение ПДДРада ужесточила ответственность за нарушение ПДД
Водителям показали, что будет после мойки авто при -40 градусах мороза
4 человек погибло в результате ДТП в Пакистане, 25 человек пострадали4 человек погибло в результате ДТП в Пакистане, 25 человек пострадали
Верховная Рада поддержала законопроект о запрете музыки в транспортеВерховная Рада поддержала законопроект о запрете музыки в транспорте
В Запорожье маршрутка врезалась в столб, пострадали 14 пассажиров, а водитель скрылсяВ Запорожье маршрутка врезалась в столб, пострадали 14 пассажиров, а водитель скрылся
ЗАЗ будет выпускать автомобили KiaЗАЗ будет выпускать автомобили Kia
Последние новости
Подгружаем последние новости