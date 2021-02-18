Депутаты спасовали перед евробляхерами

Депутаты спасовали перед евробляхерами

Верховная Рада приняла за основу проекты законов о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, устанавливающие льготный период для растаможки подержанных автомобилей, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4643-д в первом чтении проголосовали 259 народных депутатов, связанный с ним проект закона №4644-д поддержали 293 нардепа.

Как указано в пояснительной записке к документу, он разработан "с целью урегулирования вопроса таможенного оформления транспортных средств, обеспечения соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учета интересов всех слоев населения при решении данного вопроса".

В частности, изменениями в Налоговый кодекс предложено установить, что временно, в течение 180 дней со дня вступления их в силу, базой налогообложения налогом операций по ввозу на таможенную территорию Украины бывших в употреблении легковых автомобилей является сумма акцизного налога, которая рассчитывается по формуле, привязанной к объему двигателя и возрасту авто.

Например, для бензинового автомобиля возрастом до 5 лет и объемом двигателя 2000 куб. см ставка акцизного налога составит 500 евро. Рассчитанная по формуле максимальная ставка налога для дизельного автомобиля возрастом старше 15 лет и объемом двигателя 5000 куб. см составит 2750 евро.

При этом указанный временный режим не распространяется на транспортные средства, если они не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше или имеют происхождение из страны- оккупанта.

В свою очередь изменениями в Таможенный кодекс сроком на 180 дней при оформлении б/у автомобилей, ввезенных до 31 декабря 2020 года, их владельцы освобождаются от уплаты ввозной пошлины.

Кроме того, устанавливается временный упрощенный порядок оформления б/у автомобилей, ввезенных до 31 декабря 2020 года и находящихся на территории страны с нарушением правил режима временного ввоза или транзита при условии добровольной уплаты владельцем в госбюджет платежа в размере 500 необлагаемых налогом минимумов (8500 грн).

Если владелец такого авто не планирует его оформлять, он может на протяжении полугода вывезти его за границу, предварительно уплатив в госбюджет те же 8500 грн, что позволит избежать штрафов на такое нарушение.

Как сообщалось, в Украине уже вводились льготы для растаможки импортных б/у автомобилей.

По данным Государственной фискальной службы, в период действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года включительно, собственники оформили по этим льготным условиям свыше 218 тыс. авто. Всего за указанный период в бюджет уплачено 13,5 млрд грн таможенных платежей. 

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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