В "Укравтодоре" показали чудо-технику, которая срезает снежные валы на дорогах

Ограничение движения, которые действовали из-за сложных погодных условий во всех областях, сняты.

Все государственные дороги Украины расчищены от снега, и проезд по ним обеспечен. Как сообщили в "Укравтодоре", в среду, 17 февраля, были сняты все ограничения движения, которые действовали из-за сложных погодных условий во всех областях.

Последней дорогой, на которой дорожники ликвидировали последствия снежного шторма, была Р-24 Татаров - Косов - Коломыя - Каменец-Подольский в Ивано-Франковской области (на отрезке от Городенки до границы области).

В "Укравтодоре" также показали, как расчищать снег на самых сложных участках помогала настоящая "тяжелая артиллерия" - фрезерно-роторный очиститель. С его помощью удалось расчистить автомобильную дорогу М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече на Буковине.

"Обычно для отворачивания снега и посыпки используются комбинированные машины и грейдеры. Когда же на дороге образуются снежные валы, в бой идет фрезерно-роторный очиститель снега", - рассказали в Госагентстве автомобильных дорог.

Мощный фрезерный захват легко вырезает куски из сугроба любой плотности и подает их на ротор. Снег попадает в рабочий орган роторного снегоочистителя, где он разрыхляется и откидывается в сторону через желоб на расстояние 20 м.