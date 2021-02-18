Водительские права можно будет продлить через портал или приложение “Дія“

Украинские водители теперь смогут заказать и обменять водительские удостоверения через портал или приложение "Дія". Кабинет министров 17 февраля принял соответствующее постановление.

Водительские права можно будет продлить через портал или приложение “Дія“

Воспользоваться такой услугой можно будет, если водительское удостоверение больше нельзя использовать по каким-то причинам (например, пришло в негодность), или если у автомобилиста изменились персональные данные.

Кроме того, эта услуга рассчитана на тех автомобилистов, у которых закончился срок действия выданных в первый раз водительских прав.

Правда, только в том случае, если автомобилист в течение двух лет со дня выдачи водительских прав совершил не более двух административных правонарушений по безопасности дорожного движения и не совершил ДТП, повлекшее телесные повреждения пострадавшему от средней степени тяжести.

Получение заказанного через портал или приложение "Дія" водительского удостоверения происходит вне очереди в территориальном сервисном центре МВД.

Ранее стало известно, что в Украине существенно увеличились штрафы водителям и пешеходам за нарушение ПДД. Соответствующий законопроект утвердили народные депутаты Верховной Рады.


Максимов Віталій, Тудей

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