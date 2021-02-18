Водительские права можно будет продлить через портал или приложение “Дія“

Украинские водители теперь смогут заказать и обменять водительские удостоверения через портал или приложение "Дія". Кабинет министров 17 февраля принял соответствующее постановление.

Воспользоваться такой услугой можно будет, если водительское удостоверение больше нельзя использовать по каким-то причинам (например, пришло в негодность), или если у автомобилиста изменились персональные данные.

Кроме того, эта услуга рассчитана на тех автомобилистов, у которых закончился срок действия выданных в первый раз водительских прав.

Правда, только в том случае, если автомобилист в течение двух лет со дня выдачи водительских прав совершил не более двух административных правонарушений по безопасности дорожного движения и не совершил ДТП, повлекшее телесные повреждения пострадавшему от средней степени тяжести.

Получение заказанного через портал или приложение "Дія" водительского удостоверения происходит вне очереди в территориальном сервисном центре МВД .

Ранее стало известно, что в Украине существенно увеличились штрафы водителям и пешеходам за нарушение ПДД. Соответствующий законопроект утвердили народные депутаты Верховной Рады.