Ford в Европе почти полностью откажется от авто на бензине и дизеле к 2030 году

Компания намерена существенно реорганизовать свой бизнес в Европе.

Ford в Европе почти полностью откажется от авто на бензине и дизеле к 2030 году

Американский автопроизводитель Ford Motor Co планирует к 2030 году практически полностью перейти на производство электромобилей.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

Компания намерена существенно реорганизовать свой бизнес в Европе. Производитель планирует инвестировать $1 млрд в немецкий завод, который за два года начнет производить автомобили, полностью работающие на электричестве.

К середине 2026 года Ford будет предлагать гибридные или полностью электрические модели автомобилей в каждой категории своей линейки.

К 2030 году все модели пассажирских автомобилей Ford будут полностью работать на электричестве.

Только одно подразделение коммерческих автомобилей продолжит продавать некоторые фургоны и грузовики на традиционных видах топлива.

"Потребители все больше хотят, чтобы мы перешли на производство электромобилей. Наши клиенты очень ориентированы на постоянное потребление и хотят, чтобы бренды и компании, с которыми они работали, вместе с ними двигались в этом направлении", - сказал президент Ford Europe Стюарт Роули в интервью агентству Bloomberg.

Напомним, американский автопроизводитель General Motors объявил о намерении постепенно отказаться от пассажирских автомобилей, работающих на бензине и дизеле, и спортивных автомобилей до 2035 года.

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