На трех станциях киевского метро установили дефибрилляторы

Оборудование размещено на станциях "Крещатик", "Театральная" и "Политехнический институт".

На трех станциях киевского метро установили дефибрилляторы
Фото: metro.kiev.ua

На станциях Киевского метрополитена "Крещатик", "Театральная" и "Политехнический институт" установили дефибрилляторы.

ОБ этом сообщила пресс-служба метрополитена.

"17 февраля оборудование уже размещено на станциях «Крещатик», «Театральная» и «Политехнический институт». Провести работы планируется до 1 марта текущего года. В общей сложности проектом предусмотрено размещение 19 дефибрилляторов на станциях в открытом доступе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что метрополитен имеет опыт сотрудничества с Kyiv City Public Health Center - Городским Центром Общественного Здоровья, Киев.

"Профильное предприятие закупило и передало подземке 52 дефибриллятора, которые размещены в кассовых залах станций. К сожалению, победитель тендера по общественному бюджету не обеспечил поставку и сопроводительные документы надлежащего качества. Был подписан соответствующий акт рекламации и представлены претензию к поставщику в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

Фото: metro.kiev.ua

Отмечается, что аптечки, предусмотренные проектом, были закуплены и уже размещены на станциях в местах, согласованных с авторами проекта. Сейчас изучается вопрос дополнительной закупки оборудования.

Фото: metro.kiev.ua

Напомним, ранее в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что в 2020 году на каждой станции метро Киева появятся дефибрилляторы.

В июле 2019 года на станции киевского метро "Лукьяновская" открыли первый стеклянный открытый офис полиции. В открытом офисе также есть автоматический дефибриллятор для оказания помощи.

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