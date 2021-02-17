Из-за карантина январские автопродажи в Европе снизились на 24%

Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA) сообщила, что по итогам января продажи новых автомобилей в ЕС упали на 24% по сравнению с январем 2020 года — до 726,5 тыс. штук. ACEA отметила, что на продажи негативно повлияли продолжающиеся во многих странах ЕС ограничения, введенные из-за COVID-19.



Почти все страны ЕС показали двузначное падение продаж. Больше всего пострадали продажи автомобилей в Испании — падение к январю прошлого года составило 51,5%. На втором месте Германия с –31,1%, на третьем — Италия с –14%. Из крупных рынков ЕС лучшую динамику показала Франция со снижением на 5,8%, а из всего ЕС — Швеция с ростом на 22,5%. Шведский рынок оказался единственным, на котором был зафиксирован рост продаж.



Падение продаж по всей Европе (ЕС, страны ЕАСТ и Великобритания) составили 27,5%. В странах ЕАСТ оно составило 10,5%, в Великобритании — 39,5%.



На фоне такой ситуации на европейском рынке существенное снижение продаж в январе показали и европейские автоконцерны: у Volkswagen они сократились на 27% к январю прошлого года, у Daimler и BMW — на 14%, у французской Renault — на 22%, у альянса Stellantis (Peugeot, Citroen и Fiat Chrysler) — на 26%. Единственным автопроизводителем, показавшим рост продаж в январе, стала шведская Volvo — на 9,4%, до 18 876 штук. Январские продажи в ЕС роSSийской Lada, входящей в Renault Group, сократились на 66,7%, до 62 автомобилей.