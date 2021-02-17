Кабмин разрешил регистрировать автомобили в салонах
Для первичной регистрации не нужно будет ездить в сервисные центры МВД.
Кабинет министров на заседании 17 февраля принял изменения в порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей и других транспортных средств.
Как сообщается на сайте МВД, они дают дилерам (автосалонам) право на первичную регистрацию транспортных средств.
"Предложенные нами изменения в постановление Правительства предоставляют гражданину возможность зарегистрировать приобретенное новое авто прямо в автосалоне и получить полный комплект документов и номерных знаков без посещения сервисного центра МВД", - прокомментировал принятые изменения министр Арсен Аваков.
Согласно принятому решению, министерство Авакова должно в течение трех месяцев предоставить автосалонам возможность доступа к соответствующей подсистеме единой информационной системы МВД.
Кроме того, Кабинет министров поддержал функцию замены водительского удостоверения в приложении "Дия".
Напомним, в 2020 году люди несколько месяцев были вынуждены откладывать покупки и продажи автомобилей из-за карантина, поскольку работа Сервисных центров МВД была прекращена.