Кабмин разрешил регистрировать автомобили в салонах

Для первичной регистрации не нужно будет ездить в сервисные центры МВД.

Кабинет министров на заседании 17 февраля принял изменения в порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей и других транспортных средств.

Как сообщается на сайте МВД , они дают дилерам (автосалонам) право на первичную регистрацию транспортных средств.

"Предложенные нами изменения в постановление Правительства предоставляют гражданину возможность зарегистрировать приобретенное новое авто прямо в автосалоне и получить полный комплект документов и номерных знаков без посещения сервисного центра МВД ", - прокомментировал принятые изменения министр Арсен Аваков.

Согласно принятому решению, министерство Авакова должно в течение трех месяцев предоставить автосалонам возможность доступа к соответствующей подсистеме единой информационной системы МВД .

Кроме того, Кабинет министров поддержал функцию замены водительского удостоверения в приложении "Дия".