Подорожание проезда в пригородных маршрутках Киева: где поднялись цены

Стоимость проезда в пригородных маршрутках столицы выросла в начале февраля на 3 гривны. Но это оказалось только началом. После 14 февраля стоимость проезда выросла в остальных маршрутках Киевской области.

Подорожание проезда в пригородных маршрутках: где и на сколько перевозчики подняли цены

В частности, проезд подорожал в Макаровском районе, в Броварах, частично в Киево-Святошинском и Васильковском районах. До это маршрутчики подняли цены на транспорт до Ирпеня, Гостомеля и Бучи. Подорожание проезда составило от 2 до 5 гривен.

По словам главы Ассоциации перевозчиков Киевской области, подорожание происходит веерным способом. В Тараще, например, проезд в маршрутках не будет дорожать, ведь тут работает много нелегальных маршруток и большой транзит автобусов из Черкасской области. По Обуховскому направлению тарифы на проезд также дорожать не будут.

Подорожание проезда в пригородных маршрутках: где и на сколько перевозчики подняли цены

Перевозчики считают, что подорожание на 3 гривны сильно не отразится на кошельках украинцев. Но если ежедневно добираться на работу из пригорода в Киев, а средняя стоимость проезда составляет теперь 20-25 гривен, то за месяц выйдет немалая сумма.

"Я надеюсь, что это подорожание проезда в маршрутках будет последним в этом году. Возможно, что-то измениться весной или обострится ситуация с карантином. Но в целом подорожание не предвидется, учитывая прогнозы о стоимости топлива и курс доллара", – заявил Алексей Павленко.

Ранее Киевская городская администрация пообещала, что цены на проезд в столичном транспорте дорожать не будут.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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