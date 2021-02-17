Движение грузовиков на Прикарпатье до сих пор ограничено

В Украине за минувшие сутки из снежных заносов высвобождено 45 транспортных средств.

Движение грузовиков на Прикарпатье до сих пор ограничено
Ілюстративне фото
Фото: Макс Левин

В Ивано-Франковской области по состоянию на утро 17 февраля продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на отдельных участках дорог.

Об этом информирует пресс-центр ГСЧС.

"С целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта в Ивано-Франковской области на автодороге Р-24 Татаров - Каменец-Подольский (участок г. Коломыя - г. Городенка)", - сказано в сообщении .

Отмечается, что для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено 458 человек и 337 единиц техники. Дополнительно от ГСЧС привлекалось 7 единиц тяжелой инженерной техники. Всего расчищено 110 км.

На въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС.

Кроме того, согласно сообщению, подразделениями ГСЧС в течение суток из снежных заносов высвобождено 45 транспортных средств (с начала непогоды - 2 тыс. 794 единицы, в том числе 107 карет скорой медицинской помощи и 80 автобусов) и оказана помощь 92 лицам (с начала непогоды - 5 тыс. 427 лицам).

Для мониторинга обстановки погодных условий и оказания помощи в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС продолжают дежурство 10 человек и 6 единиц техники.

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