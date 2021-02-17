Под Харьковом маршрутный автобус с пассажирами врезался в отбойник, 10 пострадавших

От удара маршрутка, в салоне которой было 17 пассажиров, перевернулась.

В среду, 17 февраля, в районе поселка Новый Коротыч под Харьковом маршрутный автобус с 17 пассажирами врезался в отбойник и перевернулся. Повреждения получили 10 человек.

Пресс-служба областной полиции сообщает, что ДТП произошло в 6:23 в районе 463 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский".

41-летний водитель автобуса Mercedes сообщением "Харьков-Люботин" во время движения не справился с управлением и совершил наезд на отбойник, после чего автомобиль перевернулся.

"По предварительной информации, в транспортном средстве находились 17 пассажиров. 10 граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Информация внесена в Единый учет отделения полиции № 2 ХРУП № 1. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, в конце января в Полтавской области перевернулся рейсовый бус "Сумы-Киев", в салоне которого находилось 13 пассажиров. Два человека пострадали.