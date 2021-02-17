На окраине Киева "жигули" попали под поезд, погиб пассажир автомобиля
Водителя задержали как виновника аварии.
Утром в среду на железнодорожном переезде возле платформы "Лесничество" (окраина Киева) автомобиль ВАЗ-2101 попал под поезд.
На сайте полиции Киева сообщается, что около 4:35 утра 32-летний водитель легковой машины поехал через пути, проигнорировав красный сигнал светофора и звуковую сирену. В это время к переезду, находящемуся на закруглении дороги и имеющему ограниченную видимость, как раз подъезжал грузовой поезд.
Произошло столкновение, в результате которого автомобиль разорвало надвое.
25-летний пассажир машины погиб на месте происшествия, а водитель выжил. Его задержали как виновника ДТП.
Дело расследуется по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к гибели человека. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, около месяца назад в Львовской области водитель маршрутки в похожих условиях выехал на железнодорожный переезд Ставчаны - Любинь Великий. Машинист применил экстренное торможение, но полностью остановить локомотив не успел.
В результате столкновения пострадали двое пассажиров автобуса, один из которых скончался в больнице.