Основателю dtp.kiev.ua сожгли автомобиль

Владелец машины заявил, что поджигателей было двое, сейчас один - "в тяжелом состоянии".

Основателю паблика dtp.kiev.ua Владиславу Антонову сожгли автомобиль Volkswagen Touareg.

"Поджог произошел ночью в Шевченковском районе Киева . Известно, что злоумышленников было двое, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии, поиском второго занимаются органы МВД ", - сообщили в фейсбуке организации.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Главное управление ГСЧС в Киеве сообщило, что пожар произошел во дворе четырехэтажного дома на на ул. Гоголевская, 32-Б.

Автомобиль удалось погасить за десять минут.

В результате пожара повреждена передняя часть автомобиля и салон.

Причина возгорания устанавливается.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua