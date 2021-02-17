Основателю dtp.kiev.ua сожгли автомобиль
Владелец машины заявил, что поджигателей было двое, сейчас один - "в тяжелом состоянии".
Основателю паблика dtp.kiev.ua Владиславу Антонову сожгли автомобиль Volkswagen Touareg.
"Поджог произошел ночью в Шевченковском районе Киева. Известно, что злоумышленников было двое, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии, поиском второго занимаются органы МВД", - сообщили в фейсбуке организации.
Главное управление ГСЧС в Киеве сообщило, что пожар произошел во дворе четырехэтажного дома на на ул. Гоголевская, 32-Б.
Автомобиль удалось погасить за десять минут.
В результате пожара повреждена передняя часть автомобиля и салон.
Причина возгорания устанавливается.
38-летний Антонов - директор общественной организации "ДТП Киев ЮА". С 2014 года он развивает проект dtp.kiev.ua, который отслеживает ДТП и чрезвычайные события в Киеве, оказывает юридическую помощь участникам ДТП, помогает бездомным животным.