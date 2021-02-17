Основателю dtp.kiev.ua сожгли автомобиль

Владелец машины заявил, что поджигателей было двое, сейчас один - "в тяжелом состоянии".

Основателю паблика dtp.kiev.ua Владиславу Антонову сожгли автомобиль Volkswagen Touareg.

"Поджог произошел ночью в Шевченковском районе Киева. Известно, что злоумышленников было двое, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии, поиском второго занимаются органы МВД", - сообщили в фейсбуке организации.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Главное управление ГСЧС в Киеве сообщило, что пожар произошел во дворе четырехэтажного дома на на ул. Гоголевская, 32-Б.

Автомобиль удалось погасить за десять минут.

В результате пожара повреждена передняя часть автомобиля и салон.

Причина возгорания устанавливается.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

38-летний Антонов - директор общественной организации "ДТП Киев ЮА". С 2014 года он развивает проект dtp.kiev.ua, который отслеживает ДТП и чрезвычайные события в Киеве, оказывает юридическую помощь участникам ДТП, помогает бездомным животным.

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