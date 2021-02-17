Каждые четыре из пяти купленных электромобилей в США — это Tesla

Каждые четыре из пяти купленных электромобилей в США — это Tesla

Согласно данным компании Experian о регистрации автотранспорта в 2020 году, доля Tesla на рынке электромобилей в США составила почти 79 % (в первом полугодии — 80 %). Это выглядит очень впечатляюще, учитывая, что 2020 год стал первым годом, когда покупатели Tesla не имели доступа к федеральной налоговой льготе для электромобилей, что делало другие модели более конкурентоспособными.

Аналитики предполагали, что громадная доля рынка Tesla будет сокращаться по мере того, как в продаже будет появляться всё больше моделей электрокаров от других производителей. Но вопреки ожиданиям компании Илона Маска (Elon Musk) удалось сохранить лидирующие позиции по итогам 2020 года. В прошлом году в общей сложности в США было зарегистрировано 200 561 электромобилей Tesla, что на 16 % больше, чем в 2019 году, когда владельцы зарегистрировали 172 438 электромобилей этой марки.

Топ-10 электромобилей-лидеров по продажам в США в 2020 году выглядит следующим образом:

  1. Tesla Model 3: 95 135 шт.;
  2. Tesla Model Y: 71 344 шт.:
  3. Chevrolet Bolt EV: 19 664 шт.;
  4. Tesla Model X: 19 652 шт.;
  5. Tesla Model S: 14 430 шт.;
  6. Nissan Leaf: 8972 шт.;
  7. Audi E-tron: 7089 шт.;
  8. Porsche Taycan: 3943 шт.;
  9. Hyundai Kona EV: 2964 шт.;
  10. Kia Niro EV: 2807 шт.

В 2020 году продажи электромобилей в США выросли на 11 %. Хотя это не так уж и много, на самом деле это неплохой результат, учитывая падение автомобильного рынка в целом из-за глобальной пандемии. Впрочем, электромобили по-прежнему составляют лишь 1,8 % американского автомобильного рынка.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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