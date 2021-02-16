В Украине стартовали продажи доступного кроссовера Volkswagen T-Cross: цены и комплектации

В Украине у дилеров появился новый компактный кроссовер Volkswagen T-Cross, прием предварительных заказов на который стартовал в декабре 2020 года. В базовой комплектации он стоит от 634 280 гривен.

В «базе» есть климат-контроль, круиз-контроль, парктроник впереди и сзади, многофункциональный руль, медиасистема с 6,5-дюймовым дисплеем, CarPlay и Android Auto, зимний пакет и другое.

В комплектации Life дополнительно есть 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, рейлинги на крыше, многофункциональный кожаный руль и другое.

Топовую комплектацию Style можно узнать по хромированным рейлингам и 17-дюймовым легкосплавным колесным дискам. Она дополнительно имеет амбиентную подсветку салона, камеру заднего вида и другое.

В базовой комплектации Volkswagen T-Cross стоит от 634 280 гривен, в комплектации Life – от 676 026 гривен, а в Style – от 745 592 гривен.

Под капотом находится 1,0 л двигатель TSI мощностью 115 и 150 л.с., который работает вместе с 7-ступенчатой коробкой передач DSG.

Ранее сообщалось, что Volkswagen разработает небольшой электромобиль стоимостью около 20 000 евро.