Электромобиль за $4500 обошёл Tesla Model 3 по продажам в Китае и теперь метит на рынок Европы

Сравнительно недорогой электромобиль Hong Guang Mini EV китайской компании SAIC-GM-Wuling Hongguang стал самым продаваемым электромобилем в Китае за второе полугодие 2020 года. В целом за год в Китае больше всего было продано электромобилей Tesla Model 3, но Guang Mini EV начал широко продаваться только с июля, поэтому он не стал годовым рекордсменом. Зато в текущем году Guang Mini EV может обойти Tesla по годовым поставкам.

Электромобиль за $4500 обошёл Tesla Model 3 по продажам в Китае и теперь метит на рынок Европы

Hong Guang Mini EV в салоне. Источник изображения: Shunsuke Tabeta

Электромобиль Guang Mini EV понравился жителям небольших городков в Китае, где без выезда на шоссе разрешено ездить без специальной лицензии. При небольших размерах кузова чуть менее трёх метров в длину и ширине полтора метра в него помещаются четыре человека. Цена на этот электромобиль начинается с 28 800 юаней ($4460), хотя самой популярной стала модель с кондиционером, которая стоит чуть более $5000. Более того, электромобиль можно взять при первоначальном взносе 13 000 юаней и остальную сумму выплатить постепенно без процентов.

Интересно отметить, что модель Guang Mini EV могут начать продавать и в Европе. Для этого ведутся переговоры с латвийским автопроизводителем. Правда, стоимость электромобиля при этом вырастет в два раза или около того, поскольку придётся соблюдать более жёсткие экологические требования Евросоюза.

В Китае базовая модель Guang Mini EV, которая подаётся как «инструмент для поездок на работу», может проехать 120 км с полной зарядкой и развивает максимальную скорость 100 км/ч — этого достаточно для повседневной езды для большинства потребителей. В электромобиле не использует ультрасовременных аккумуляторов, что помогает снизить цену, но зато машину удобно заряжать от стандартной розетки.

Электромобиль за 00 обошёл Tesla Model 3 по продажам в Китае и теперь метит на рынок Европы

В период с июля по конец 2020 года было продано 112 000 единиц автомобиля, что ставит модель Guang Mini EV на второе место по продажам за год после Tesla Model 3, но выводит на первое место по продажам за вторую половину года. Также считается, что это — вторая по популярности электрическая модель автомобиля в мире, снова уступающая по этому показателю только Model 3.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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