Максимум за 1000 евро. Рада рассмотрит законопроекты по «евробляхам» на этой неделе

Верховная Рада на заседании 18 февраля рассмотрит законопроект, предлагающий дать возможность разовой доступной растаможки авто за 1000 евро. Об этом на брифинге рассказал председатель налогового комитета Данил Гетманцев, сообщает Liga.net.

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Кто получит возможность

Законопроект будет касаться только авто, ввезенных на территорию Украины до 1 января 2021 года.

«Человек платит эту сумму (за растаможку), это — разовая акция, и мы больше вообще не возвращаемся к этому вопросу», — сказал Гетманцев.

Также он добавил, что растаможка авто пока требует предъявления соответствующей документации и не исключает возможность дальнейшей проверки — законно были вывезены эти автомобили из Польши , Латвии, Литвы и других европейских стран.

Заместитель главы финкомитета Александр Ковальчук на брифинге отметил, что на этой неделе будут внесены два законопроекта об изменениях в Таможенный и Налоговый Кодексы, которые меняют подход к растаможиванию евроблях.

По его словам, автомобилей, въехавших в Украину до 31 декабря 2020 года и кторые нарушили таможенные правила, насчитывается около 400 — 500?000 штук.

Стоимость растаможки

Ковальчук отметил, что в среднем растаможка будет стоить 700?800 евро. «Это зависит от трех показателей: возраст автомобиля, тип двигателя и объем двигателя. То есть стоимость автомобиля больше в расчет не берется… Мы очень хотели бы, чтобы это окончательно решило проблему евроблях», — сказал народный депутат.

«Что касается тех, кто ввозит сейчас. Наша рабочая группа продолжит работать с целью преодоления коррупционных схем, с целью наполнения бюджета и с целью снижения стоимости растаможки, но постепенно, так как бюджет пострадает и будем иметь проблемы», — пояснил нардеп и заверил, что растаможка в будущем будет дешеветь, но не сразу.

На данный момент в Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта, которые предлагают решить вопрос легализации машин на европейских номерах. №?4643-д и №?4644-д, но ни в одном из них не указано, что предельная сумма составит 1000 евро.

Предыстория

В Украине полиция начала штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации на сумму 8,5 тысячи гривен.

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову способствовать работе депутатов и чиновников в составе рабочей группы по наработке законодательных инициатив относительно доступной растаможки «евроблях».

В конце 2019 года владельцам «евроблях» пообещали очередные льготы. В апреле 2020 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №?3389, предусматривающий снижение акцизов на ввоз «евроблях», однако этот документ Рада пока не рассмотрела.

В начале октября 2020 года, в ожидании доступной растаможки, владельцы авто на еврономерах массово начали получать штрафы по 170?000 грн.