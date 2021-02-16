На дорогах США замечен ещё один прототип грузовика Tesla Semi

До конца этого года Илон Маск (Elon Musk) пообещал наладить выпуск магистральных тягачей Tesla Semi, пусть и небольшими партиями. Количество предсерийных прототипов, появляющихся на дорогах США , начало увеличиваться — только с начала февраля очевидцы зафиксировали перевозку на грузовой платформе двух разных экземпляров.

Источник изображения: SacTesla, Instagram

Как отмечает Electrek, очередной прототип Tesla Semi была замечен при перевозке одним из калифорнийских блогеров. Тягач с грузовой платформой, на которой разместился сам прототип, двигался на восток, как и предыдущий. В итоге он был замечен в Чикаго, поэтому нельзя исключать, что Tesla перевозит новые прототипы не только на предприятие в Неваде, где может быть налажено их мелкосерийное производство до завершения строительства отдельного предприятия в Техасе. Как признался Илон Маск, основным препятствием для начала массового производства грузовиков является нехватка тяговых батарей, ведь аккумуляторных ячеек такому тягачу требуется в пять раз больше, чем легковому электромобилю.

Источник изображения: SacTesla, Instagram

Недавно Маск также признался, что базовая версия Tesla Semi получит тяговую батарею ёмкостью 500 кВт*ч. Для грузовиков потребуются ячейки нового типа (4680), которые будут выпускаться с середины текущего года. Новый экземпляр тягача демонстрирует иную компоновку оборудования за задней стенкой кабины, чем обнаруженный в начале месяца. У него иной цвет колёсных дисков, поэтому можно с некоторой уверенностью говорить, что это уже второй экземпляр Tesla Semi, попадающий в объектив блогеров с начала текущего месяца.



