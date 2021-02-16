МИУ подписало контракт на строительство аэродрома в Днепре стоимостью 4 млрд гривен

Один из самых крупных городов в Украине получит новый аэропорт.

МИУ подписало контракт на строительство аэродрома в Днепре стоимостью 4 млрд гривен
Фото: 5.ua

Государственное предприятие "Фининпро" Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины в понедельник, 15 февраля, подписало контракт с компанией "Альтис-Констракшн" на строительство нового аэродромного комплекса в Днепре.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры.

"Договор с генподрядчиком на строительство нового аэродрома в Днепре заключен. Компания выполнит работы за 3,95 млрд грн, что на 30% меньше ожидаемой стоимости работ, которая составляла 5,7 млрд грн", - сказал по этому поводу министр Владислав Криклий.

Новая взлетно-посадочная полоса будет длиной 3,2 км. Ее должны оснастить современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Всего строительство продлится около 3 лет.

Бенефициар "Альтис-Констракшн" - Александр Глимбовский, тесть бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Холдинг "Альтис" ранее строил новый терминал аэропорта "Львов", терминал D в "Борисполе", терминал аэропорта в Донецке.

Параллельно частный инвестор "НС-Днепр" Александра Ярославского должен построить новый пассажирский и VIP-терминал аэропорта.

Напомним, что терминал международного аэропорта "Днепропетровск" находится в частной собственности, а взлетно-посадочная полоса принадлежит государству.

Предыдущая власть рассматривала возможность построить новый аэропорт в г. Соленое - между Днепром и Запорожьем, но после прихода к власти Владимира Зеленского от этого проекта отказались.

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