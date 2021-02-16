На видео показали как выглядит двигатель Lexus после 350 тыс км пробега

Многие автомобильные двигатели к 300 тыс. км пробега уже сильно изнашиваются. Особенно, если их состояние не сильно волновало водителей. На YouTube разместил видео, в котором показано, как выглядят внутренности 5,0 л бензинового двигателя автомобиля Lexus IS F 2008 года выпуска с пробегом в 350 тыс. км.

На видео показали как выглядит двигатель Lexus после 350 тыс км пробега

Lexus IS F – это один из самых мощных автомобилей Lexus. Он оснащается 5,0 л бензиновым двигателем мощностью от 416 до 530 л.с., который работает вместе с автоматической коробкой передач.

Казалось бы, что к 350 тыс. км пробега его мотор будет уже достаточно изношенным. Однако, на самом деле это не так.

Мотор этого Lexus IS F находится в отличном состоянии. Его верхняя часть выглядит так, будто бы силовой агрегат только недавно сняли с конвейера и установили под капот. Когда сняли верхнюю крышку, то головки выглядели очень чистыми, без нагара.

Видимо, двигатель этого Lexus регулярно обслуживали, причем, весьма тщательно. К тому же не будем забывать, что моторы компании Toyota, которой принадлежит бренд Lexus, всегда отличались надежностью.

Ранее эксперты назвали двигатели, которым не нужен прогрев после запуска.


Максимов Віталій, Тудей

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