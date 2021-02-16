Новый Mitsubishi Outlander уже начали отправлять дилерам

Компания Mitsubishi уже начала отправлять дилерам Mitsubishi Outlander нового, четвертого, поколения. Правда, поставки осуществляют только в Японии.

Несколько новых Outlander заметили на автовозе. Причем их перевозили абсолютно без камуфляжа, хотя ведь официальная премьера этой новинки ещё не состоялась.

Mitsubishi Outlander нового поколения построен на той же платформе, что и Nissan Rogue. Внешне он похож на концепт Engelberg Tourer, который публике показали два года назад на Женевском автосалоне.

Он оснащается четырехцилиндровым 2,5 л бензиновым двигателем мощностью 184 л.с., который работает вместе с вариатором. Покупателям в дальнейшем предложат версию с гибридной силовой установкой на основе 2,4 л бензинового мотора.

В Украине Mitsubishi Outlander в базовой комплектации с 2,0 л двигателем и с вариатором стоит от 685 000 гривен. Топовая версия с 2,4 л мотором стоит 990 000 гривен.