Украина получила разрешение на вылет застрявших на Занзибаре туристов, - Криклий

"От турецкой стороны получили необходимое разрешение вылета на Анталию и далее на Киев".

Турецкие власти выдали разрешение на вылет из Занзибара самолета SkyUp с украинскими туристами. Борт направится на Киев через турецкую Анталию.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение вылета на Анталию и далее на Киев . Скоро всех вернем", - сообщил Криклий.

Напомним, что из-за поломки самолета около 180 туристов из Украины застряли на Занзибаре. Министерство внутренних дел и посольство Украины в Кении работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть их в Украину.

Среди 180 украинцев, которые из-за поломки самолета застряли на Занзибаре , - глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк и его девушка Анастасия Зинченко.