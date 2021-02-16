Украина получила разрешение на вылет застрявших на Занзибаре туристов, - Криклий
"От турецкой стороны получили необходимое разрешение вылета на Анталию и далее на Киев".
Турецкие власти выдали разрешение на вылет из Занзибара самолета SkyUp с украинскими туристами. Борт направится на Киев через турецкую Анталию.
Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение вылета на Анталию и далее на Киев. Скоро всех вернем", - сообщил Криклий.
Напомним, что из-за поломки самолета около 180 туристов из Украины застряли на Занзибаре. Министерство внутренних дел и посольство Украины в Кении работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть их в Украину.
Среди 180 украинцев, которые из-за поломки самолета застряли на Занзибаре , - глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк и его девушка Анастасия Зинченко.