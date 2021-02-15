Украинские водители смогут судиться с полицией онлайн

В скором времени украинцы, в том числе водители, смогут брать участие в судебном заседании по административному делу в режиме видеоконференции, находясь за пределами суда. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект №5025.

Авторы законопроекта исходили из того, что в условиях карантина участие в судебном заседании по административному производству в режиме видеоконференции поможет защитить граждан от заражения.

Такая возможность позволит гражданам участвовать в судебном заседании, например, если они находятся в командировке или имеют проблемы со здоровьем.

Отмечается, то современные технологии гарантируют надлежащую фиксацию и хранение информации, записанной в режиме видеоконференции.

Участник судебного разбирательства должен будет не позднее, чем за три дня до заседания подать соответствующее ходатайство. А вот свидетели, эксперты, специалисты должны будут по-прежнему обязательно присутствовать в зале суда.

Ранее стало известно, в каком случае суд не имеет право конфисковать имущество автоугонщиков.