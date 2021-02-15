Как перед покупкой б/у автомобиля узнать его настоящий пробег

Многие продавцы б/у автомобилей для того, чтобы заключить как можно более выгодную для себя сделку, скручивают показания одометра. Чаще всего пробег уменьшают на 50-70 тысяч километров, но иногда речь идет на сотни тысяч километров. Поэтому верить одометру нельзя. Но есть простые способы узнать настоящий пробег б/у машины…

Если вам приглянулся автомобиль на вторичном рынке, то перед покупкой вначале проверьте его документы. Если их нет, то от покупки лучше всего воздержаться. И, кстати, учтите, что документы могут быть поддельными. Обязательно проверьте по VIN-коду историю автомобиля в электронном кабинете водителя.

На то, что одометр скручивали, могут указывать косвенные признаки. Автомобиль должен внешне и в салоне соответствовать своему пробегу. Приглядитесь к щитку приборов, нет ли там следов, указывающих, что его снимали. Электронный одометр проверяется специальной программой.

На то, что автомобиль много поездил, указывает большой износ тормозных дисков. Конечно, их перед продажей могли заменить, но в некоторых случаях это финансово невыгодно.

Обратите внимание на лобовое стекло. Если оно затертое, если есть царапины и сколы, то, понятно, что автомобиль много поездил. Менять лобовое стекло дорого. Вряд ли его будут менять перед продажей машины.

Потертые подлокотники и кнопки стеклоподъемников тоже могут выдать настоящий возраст автомобиля. Но учтите, что сейчас есть недорогие средства для их восстановления.

Опытные автомобилисты перед покупкой автомобиля обязательно обращают внимание на состояние руля. Если у него есть чехол, то они заглядывают под него. Чехол ведь можно заменить.

Перед продажей машины некоторые водители меняют накладки педалей. Это бросается в глаза, если салон выглядит более старым, чем накладки педалей.

Если есть сомнения относительно показателя одометра, то лучше всего заехать на автосервис и проверить его на специальном оборудовании.

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