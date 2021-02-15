Как перед покупкой б/у автомобиля узнать его настоящий пробег

Многие продавцы б/у автомобилей для того, чтобы заключить как можно более выгодную для себя сделку, скручивают показания одометра. Чаще всего пробег уменьшают на 50-70 тысяч километров, но иногда речь идет на сотни тысяч километров. Поэтому верить одометру нельзя. Но есть простые способы узнать настоящий пробег б/у машины…

Как перед покупкой б/у автомобиля узнать его настоящий пробег

Если вам приглянулся автомобиль на вторичном рынке, то перед покупкой вначале проверьте его документы. Если их нет, то от покупки лучше всего воздержаться. И, кстати, учтите, что документы могут быть поддельными. Обязательно проверьте по VIN-коду историю автомобиля в электронном кабинете водителя.

На то, что одометр скручивали, могут указывать косвенные признаки. Автомобиль должен внешне и в салоне соответствовать своему пробегу. Приглядитесь к щитку приборов, нет ли там следов, указывающих, что его снимали. Электронный одометр проверяется специальной программой.

На то, что автомобиль много поездил, указывает большой износ тормозных дисков. Конечно, их перед продажей могли заменить, но в некоторых случаях это финансово невыгодно.

Обратите внимание на лобовое стекло. Если оно затертое, если есть царапины и сколы, то, понятно, что автомобиль много поездил. Менять лобовое стекло дорого. Вряд ли его будут менять перед продажей машины.

Как перед покупкой б/у автомобиля узнать его настоящий пробег

Потертые подлокотники и кнопки стеклоподъемников тоже могут выдать настоящий возраст автомобиля. Но учтите, что сейчас есть недорогие средства для их восстановления.

Опытные автомобилисты перед покупкой автомобиля обязательно обращают внимание на состояние руля. Если у него есть чехол, то они заглядывают под него. Чехол ведь можно заменить.

Перед продажей машины некоторые водители меняют накладки педалей. Это бросается в глаза, если салон выглядит более старым, чем накладки педалей.

Если есть сомнения относительно показателя одометра, то лучше всего заехать на автосервис и проверить его на специальном оборудовании.

Ранее эксперты рассказали, как проверить двигатель перед покупкой б/у автомобиля.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Hyundai показала концепт робота-доставщика Tiger X-1, который умеет и ездить, и ходитьHyundai показала концепт робота-доставщика Tiger X-1, который умеет и ездить, и ходить
Renault Duster с ГБО будут продавать в УкраинеRenault Duster с ГБО будут продавать в Украине
Названы 10 автомобилей, которые разочаровали американцевНазваны 10 автомобилей, которые разочаровали американцев
"Укрзализныця" возмутила украинцев зимним "сервисом": в вагонах не тает снег"Укрзализныця" возмутила украинцев зимним "сервисом": в вагонах не тает снег
На украинском рынке электромобилей новый лидерНа украинском рынке электромобилей новый лидер
Блок рекламы


Похожие новости
В Винницкой области произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции и легковушкиВ Винницкой области произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции и легковушки
В американском Техасе на скользкой дороге столкнулись 133 автомобиляВ американском Техасе на скользкой дороге столкнулись 133 автомобиля
Трое нацгвардейцев попали под колеса автомобиля в Запорожской областиТрое нацгвардейцев попали под колеса автомобиля в Запорожской области
В США нашли рабочий Mercedes с пробегом почти 2 млн кмВ США нашли рабочий Mercedes с пробегом почти 2 млн км
В Японии из-за метели 134 автомобиля попали в цепное ДТПВ Японии из-за метели 134 автомобиля попали в цепное ДТП
В какой коробке передач нужно чаще менять маслоВ какой коробке передач нужно чаще менять масло
ТОП-10 автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегомТОП-10 автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом
В Англии появились камеры, следящие за соблюдением дистанции между автомобилямиВ Англии появились камеры, следящие за соблюдением дистанции между автомобилями
Названы самые надежные и ненадежные кроссоверы с пробегомНазваны самые надежные и ненадежные кроссоверы с пробегом
Воздушным силам ВСУ передали отремонтированный истребитель МиГ-29Воздушным силам ВСУ передали отремонтированный истребитель МиГ-29
Последние новости
Подгружаем последние новости