Kia Rio X украинской сборки: Достоинства и недостатки

В Украине уже продают кроссовер (по другой версии – внедорожный хэтчбек) Kia Rio X, который собирает ЗАЗ из роSSийских машинокомплектов. Предполагается, что он войдет в десятку лидеров своего сегмента. Эксперты журнала «За рулем» рассказали о достоинствах и недостатках этой модели.

Kia Rio X украинской сборки: Достоинства и недостатки

Колеса Kia Rio X спрятаны слишком глубоко в колесных нишах из-за расширителей арок. Особенно это заметно при виде сзади. Получается, что колеса стоят узко, а кузов как бы нависает над ними. Некоторые автомобилисты считают это существенным недостатком во внешности автомобиля.

Rio X относительно неплохо подготовлен к зиме. У него, например, есть дистанционный запуск двигателя с простым алгоритмом активации с брелока. Правда, к сожалению, только в топовой комплектации. Кроме того, у него большой бачок для омывающей жидкости (более 5 литров), а также есть все подогревы и обогревы.

У кроссовера усиленная ходовая часть, антикоррозийная и антигравийная защита, дополнительная шумоизоляция. У Rio X дорожный просвет составляет 195 мм, а у его конкурента Renault Duster - 210 мм.

В топовой версии есть светодиодная оптика, но светит она не лучшим образом.

Kia Rio X украинской сборки: Достоинства и недостатки

Салон простой, жесткий пластик, но относительно удобно. В топовой версии есть мультимедийная система, а также одно зарядное устройство USB для задних пассажиров.

Багажник отделан не очень хорошо, коврик шатается по полу и выглядит очень дешево.

После запуска двигателя сразу идет вибрация по кузову. Обзорность – среднестатистическая. Автомобиль хорошо реагирует на руль.

Эксперты журнала «За рулем» во время теста отметили, что Rio X достаточно тихий (тестировали топовую комплектацию). После покупке этого кроссовера рекомендуют «обуть» его в нормальные колеса, чтобы поездка стала еще тише.

Kia Rio X украинской сборки: Достоинства и недостатки

В целом отмечается, что Kia Rio X сбалансирован по всем характеристикам, приспособлен к погодным условиям постсоветских стран. Он не имеет серьезных недостатков, но и «больших эмоций» тоже не вызывает.

Ранее в Сети показали Kia Sportage нового, пятого, поколения. Его продажи начнутся в текущем году.


Максимов Віталій, Тудей

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