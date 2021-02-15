В Англии нашли «кладбище» внедорожников Land Rover

В Великобритании обнаружили «кладбище» внедорожников Land Rover. Их фотографии разместила в Instagram британский фотограф Эми Шор.

В Англии нашли «кладбище» внедорожников Land Rover

Судя по фотографиям, в основном на этом «кладбище» доживают свой век Range Rover первого поколения, но есть и внедорожники второго поколения. Также мы заметили несколько классических Land Rover Defender.

Кузова автомобилей проржавели насквозь, некоторые из них разукомплектованы. Правда, один «Защитник» выглядит не совсем «мертвым». Во всяком случае, у него нет внешних повреждений, а колёса не спущены.

В Англии нашли «кладбище» внедорожников Land Rover

Ранее на Туманном Альбионе нашли «кладбище» старых советских автомобилей Lada. Экспортные «Лады» продавались в Великобритании с 1977 по 1997 год. За это время англичане купили около 300 000 советских «Жигулей».

В Англии нашли «кладбище» внедорожников Land Rover

Напомним, в прошлом году возле китайского города Ченду обнаружили огромное «кладбище» суперкаров и дорогих автомобилей, которые стоят под открытым небом. Среди них много Aston Martin, Bentley и Porsche.


Максимов Віталій, Тудей

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