Глава Volkswagen: у Apple не выйдет покорить рынок электромобилей с наскока

Глава Volkswagen: у Apple не выйдет покорить рынок электромобилей с наскока

Исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс (Herbert Diess) не боится Apple, даже несмотря на то, что технологическая компания, как сообщается, разрабатывает электромобиль. «Автомобильная промышленность — не типичный технологический сектор, который можно покорить одним махом, — отметил он в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. — Apple не справится с этим с наскока».

В апреле 2017 года Apple получила разрешение от Департамента транспортных средств Калифорнии на тестирование беспилотных автомобилей. В течение многих лет отраслевые обозреватели предполагали, что Apple выпустит собственный электрический робомобиль. Слухи об этом возобновились с новой силой в декабре 2020 года, когда агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Apple планирует вывести на рынок легковой автомобиль в 2024 году.

Глава Volkswagen: у Apple не выйдет покорить рынок электромобилей с наскока

Глава Volkswagen: у Apple не выйдет покорить рынок электромобилей с наскока

«Так много всего происходит в секторе электрических и автономных транспортных средств и подключённых технологиях, — написали аналитики Morgan Stanley в записке для инвесторов в декабре 2020 года. — Возможно, сейчас оптимальное время для самой дорогой компании в мире, чтобы выйти на мировой рынок транспорта, оцениваемый в $10 трлн».

Глава Volkswagen: у Apple не выйдет покорить рынок электромобилей с наскока

Volkswagen тоже стремится стать доминирующей силой в области электромобилей. Согласно данным, опубликованным компанией в январе, в 2020 году автопроизводителю удалось продать 231 600 электрокаров. Хотя это меньше половины продаж Tesla в прошлом году, это на 214 % больше, чем в 2019-м — развитая автомобильная промышленность Германии вполне готова бросить вызов американскому лидеру мирового рынка электромобилей.

Глава Volkswagen: у Apple не выйдет покорить рынок электромобилей с наскока

Комментируя продажи электрокаров под маркой Volkswagen, господин Дисс заявил: «Вот почему, когда дело доходит до конкуренции со стороны Apple, мы не боимся». Даже несмотря на усиливающиеся слухи, Apple официально ничего не говорит о своих автомобильных планах. Вдобавок, компании по-прежнему требуется производственный партнёр для выпуска iCar.

Глава Volkswagen: у Apple не выйдет покорить рынок электромобилей с наскока


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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