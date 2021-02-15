Украина и ОАЭ подписали Меморандум о взаимном признании водительских удостоверений

Водители смогут пользоваться правами, которые получили в своей стране.

Сегодня, 14 февраля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и вице-премьер-министр - министр внутренних дел ОАЭ шеи?х Сеи?ф Бин Заид Аль Нахайян подписали Меморандум о взаимном признании и обмене национальных удостоверений.

Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД.

Подписание документа состоялось в рамках официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты.

Также подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом.

Аваков подчеркнул, что после подписания Меморандума о признании удостоверений, водители могут пользоваться правами, которые получили в своей стране.

"Отныне туристы смогут за свои права арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные", - отметил Арсен Аваков.

Напомним, ранее соглашение о взаимном признании и обмене удостоверений водителя МВД заключило с правительством Италии, Турции и Испании.

Продолжаются такие же переговоры с Францией и Великобританией, запланировано дальнейшее расширение этой правовой базы на взаимоотношения с другими странами.

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