В Украине из-за непогоды ограничено движение транспорта в пяти областях

Сегодня, 14 февраля, из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 11 населенных пунктов в 2 областях.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

В Черновицкой области без света находятся 6 населенных пунктов и в Житомирской - 5.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

На ряде участков Волынской, Ивано-Франковской и Винницкой областях запрещено движение грузовиков.

В связи с сильными порывами ветра и образованием заносов на всех автодорогах общего пользования Винницкой области и Хмельницкой области действуют ограничения движения транспортных средств общего пользования и крупногабаритного автотранспорта.

А на Ровенщине до сих пор ограничено движение всех транспортных средств, кроме специализированной техники.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около 1 540 человек и 1 220 единиц техники.

Напомним, 15-18 февраля в Украине ожидается холодная без осадков погода с минимальной температурой ночью от -20 до -28 градусов, на Волыни и Ровенщине - до -30 градусов.

В южных и восточных областях от -15 до -18 градусов мороза.