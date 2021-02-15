В Украине из-за непогоды ограничено движение транспорта в пяти областях
Остаются обесточенными 11 населенных пунктов в 2 областях.
Сегодня, 14 февраля, из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 11 населенных пунктов в 2 областях.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
В Черновицкой области без света находятся 6 населенных пунктов и в Житомирской - 5.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
На ряде участков Волынской, Ивано-Франковской и Винницкой областях запрещено движение грузовиков.
В связи с сильными порывами ветра и образованием заносов на всех автодорогах общего пользования Винницкой области и Хмельницкой области действуют ограничения движения транспортных средств общего пользования и крупногабаритного автотранспорта.
А на Ровенщине до сих пор ограничено движение всех транспортных средств, кроме специализированной техники.
Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около 1 540 человек и 1 220 единиц техники.
Напомним, 15-18 февраля в Украине ожидается холодная без осадков погода с минимальной температурой ночью от -20 до -28 градусов, на Волыни и Ровенщине - до -30 градусов.
В южных и восточных областях от -15 до -18 градусов мороза.