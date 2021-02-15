Из-за непогоды ограничено движение транспорта в четырех областях

Проезд по дорогам общего пользования обеспечен.

Из-за непогоды ограничено движение транспорта в четырех областях
Фото: Макс Левин

По состоянию на 18:00 14 февраля во связи с погодными условиями ограничено движение транспорта на некоторых участках дорог в четырех областях.

Проезд по дорогам общего пользования обеспечен, информирует пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ограничение движения тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники продолжают действовать в:

Волынской области - на автодороге Т-18-02 Маюничи - Шклинь (участок Торчин - Шклинь) и Т-03-05 Нововолынск - Михайловка (участок Павловка - Михайловка).

Ивано-Франковской области - на автодороге Р-24 Татаров - Каменец-Подольский (участок г. Коломыя - г. Городенка) и Р-20 Снятин - Тязив (участок г. Снятин - г. Городенка).

Львовской области - введено ограничение движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на автодорогах местного значения в пределах области.

В связи с сильными порывами ветра и образованием сугробов в Ровенской области остается ограничение движения на автодорогах регионального значения в пределах области всех транспортных средств, кроме специализированной техники.

По состоянию на 17:20, по сообщению Службы автомобильных дорог, в Хмельницкой области снято временное ограничение движения большегрузного транспорта, которое было введено на автодорогах регионального значения.

Как сообщалось, в Украине понедельник, 15 Февраля, будет облачным, местами пройдет снег, температура ночью от 0° до -10°, на дорогах гололед.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В январе грузоперевозки по Днепру снизились на 7,4%В январе грузоперевозки по Днепру снизились на 7,4%
Hyundai показала концепт робота-доставщика Tiger X-1, который умеет и ездить, и ходитьHyundai показала концепт робота-доставщика Tiger X-1, который умеет и ездить, и ходить
Renault Duster с ГБО будут продавать в УкраинеRenault Duster с ГБО будут продавать в Украине
Названы 10 автомобилей, которые разочаровали американцевНазваны 10 автомобилей, которые разочаровали американцев
"Укрзализныця" возмутила украинцев зимним "сервисом": в вагонах не тает снег"Укрзализныця" возмутила украинцев зимним "сервисом": в вагонах не тает снег
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за непогоды в Ровенской области запретили движение всего транспорта, кроме специализированногоИз-за непогоды в Ровенской области запретили движение всего транспорта, кроме специализированного
С 15 февраля камеры начнут “засекать“ проезд по полосе общественного транспортаС 15 февраля камеры начнут “засекать“ проезд по полосе общественного транспорта
В Киеве на Куреневке ограничено дорожное движение из-за прорыва канализационного коллектораВ Киеве на Куреневке ограничено дорожное движение из-за прорыва канализационного коллектора
В Киеве на Петропавловской улице провалился асфальт, движение ограничено
В Винницкой области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, четырех грузовиков и двух легковушекВ Винницкой области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, четырех грузовиков и двух легковушек
"Укрзализныця" на третий день возобновила движение через станцию Воскобойня после схождения с рельсов грузовых вагонов"Укрзализныця" на третий день возобновила движение через станцию Воскобойня после схождения с рельсов грузовых вагонов
Движение транспорта ограничено в семи областях и КиевеДвижение транспорта ограничено в семи областях и Киеве
Из-за непогоды движение транспорта ограничено в семи областяхИз-за непогоды движение транспорта ограничено в семи областях
Из-за вчерашней аварии поезда еще будут опаздывать в Днепр, Запорожье, Николаев и МариупольИз-за вчерашней аварии поезда еще будут опаздывать в Днепр, Запорожье, Николаев и Мариуполь
GM сократит объёмы производства автомобилей на четырёх предприятиях из-за дефицита чиповGM сократит объёмы производства автомобилей на четырёх предприятиях из-за дефицита чипов
Последние новости
Подгружаем последние новости