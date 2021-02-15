Из-за непогоды ограничено движение транспорта в четырех областях

По состоянию на 18:00 14 февраля во связи с погодными условиями ограничено движение транспорта на некоторых участках дорог в четырех областях.

Проезд по дорогам общего пользования обеспечен, информирует пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ограничение движения тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники продолжают действовать в:

Волынской области - на автодороге Т-18-02 Маюничи - Шклинь (участок Торчин - Шклинь) и Т-03-05 Нововолынск - Михайловка (участок Павловка - Михайловка).

Ивано-Франковской области - на автодороге Р-24 Татаров - Каменец-Подольский (участок г. Коломыя - г. Городенка) и Р-20 Снятин - Тязив (участок г. Снятин - г. Городенка).

Львовской области - введено ограничение движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на автодорогах местного значения в пределах области.

В связи с сильными порывами ветра и образованием сугробов в Ровенской области остается ограничение движения на автодорогах регионального значения в пределах области всех транспортных средств, кроме специализированной техники.

По состоянию на 17:20, по сообщению Службы автомобильных дорог, в Хмельницкой области снято временное ограничение движения большегрузного транспорта, которое было введено на автодорогах регионального значения.

Как сообщалось, в Украине понедельник, 15 Февраля, будет облачным, местами пройдет снег, температура ночью от 0° до -10°, на дорогах гололед.