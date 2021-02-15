Tesla разрабатывает бюджетный электромобиль

"Бюджетный" электромобиль Tesla, который сейчас разрабатывает компания, будет глобальной моделью. Ранее сообщалось, что его будут продавать только в Китае.

Tesla разрабатывает бюджетный электромобиль

Ожидается, что самая недорогая модель в линейке Tesla будет стоить около 25 000 долларов. Конечно, это не дешево. Однако это неплохая цена для люксового электромобиля, учитывая, что большинство из подобных машин стоят раза в два дороже.

Как будет называться эта новинка – пока не известно. Мы знаем, что её будут выпускать в Китае, для чего компания Tesla построит там завод. Кстати, именно в Поднебесной и разрабатывают самую «дешевую» «Теслу».

За счет чего компания Tesla может сделать ценник для нового своего электрокара на уровне 25 000 долларов? Материалы должны быть люксовыми, поэтому вряд ли на них будут экономить. Скорее всего, это будет не очень большая по размеру машина. К тому же в ней планируют использовать китайские комплектующие и, возможно, более дешевые аккумуляторы.

Ранее в Интернете показали, как в США автопилот Tesla увернулся от самосвала.


Максимов Віталій, Тудей

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