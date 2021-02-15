В Винницкой области произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции и легковушки
В результате аварии получил травму полицейский, водитель "Дэу" и двое его пассажиров.
13 февраля на территории Гайсинского района Винницкой области произошла авария с участием автомобиля "Дэу Ланос" и служебного автомобиля местной группы реагирования полиции, которая ехала на вызов.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
В результате аварии получил травму полицейский, водитель "Дэу" и двое его пассажиров. Их доставили в больницу.
"Авария произошла около 14:20 возле села Гордиевка. Предварительно, автомобиль «Део Ланос», которым управлял 29-летний местный житель, на заснеженной дороге занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение со служебным автомобилем полиции «Рено Логан». В результате аварии травмировались четыре человека. Сейчас их осматривают врачи. Водители обоих транспортных средств освидетельствованы. Они трезвые", - сообщили в полиции.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, отдел инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено ограничение свободы до трех лет.
Напомним, 10 февраля на Винничине произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, четырех грузовиков и двух легковушек.