В Винницкой области произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции и легковушки

В результате аварии получил травму полицейский, водитель "Дэу" и двое его пассажиров.

13 февраля на территории Гайсинского района Винницкой области произошла авария с участием автомобиля "Дэу Ланос" и служебного автомобиля местной группы реагирования полиции, которая ехала на вызов.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

В результате аварии получил травму полицейский, водитель "Дэу" и двое его пассажиров. Их доставили в больницу.

"Авария произошла около 14:20 возле села Гордиевка. Предварительно, автомобиль «Део Ланос», которым управлял 29-летний местный житель, на заснеженной дороге занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение со служебным автомобилем полиции «Рено Логан». В результате аварии травмировались четыре человека. Сейчас их осматривают врачи. Водители обоих транспортных средств освидетельствованы. Они трезвые", - сообщили в полиции.

Фото: vn.npu.gov.ua

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, отдел инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено ограничение свободы до трех лет.

Фото: vn.npu.gov.ua

Напомним, 10 февраля на Винничине произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, четырех грузовиков и двух легковушек.