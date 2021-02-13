В Украине производство автомобилей снизилось на 27%

По данным «Укравтопрома», в январе 2021 года в Украине выпустили 604 единицу автомобильного транспорта. Это на 29% меньше, чем за аналогичный месяц 2020 года.

Производство автомобильного транспорта в нашей стране в прошлом месяце снизилось, несмотря на то, что ЗАЗ начал собирать из роSSийских машинокомплектов автомобили Kia.

В Запорожье в прошлом месяце сделали 325 легковых автомобилей, а на заводе «Еврокар» - 251 машину. Таким образом, в январе 2021 года в нашей стране было сделано 576 легковых автомобилей. Это на 27% меньше, чем за аналогичный месяц 2020 года.

Выпуск коммерческих автомобилей в Украине снизился в два раза. Все они были сделаны на заводе «Черкасский автобус».

Что же касается автобусов, то в январе 2021 года украинские предприятия их сделали 24 единицы. Это на 58% меньше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что площадка хранения новых автомобилей Запорожского автомобилестроительного завода постепенно заполняется. Там скопилось уже более сотни новых машин.