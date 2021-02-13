В Ровно из снежного заноса извлекли грузовик с оборудованием рок-группы

Спасатели с помощью спецтехники отбуксировали авто в городской дом культуры.

Фото: ГСЧС

Сегодня, 13 февраля, в Ровно на улице Парковой из снежного заноса не мог выехать грузовой автомобиль с оборудованием рок-группы.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

"13 февраля в 8:57 спасателям поступило сообщение о том, что в городе Ровно по улице Парковой из снежного заноса не может выехать грузовой автомобиль с оборудованием рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”, - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Спасатели с помощью спецтехники высокой проходимости отбуксировали автомобиль в городской дом культуры.

К оказанию помощи были привлечены одна единица спецтехники ГСЧС и пятеро спасателей.

Напомним, из-за непогоды в Ровненской области запрещено движение всего транспорта, кроме специализированного. Еще в трех областях запретили движение грузовиков.

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