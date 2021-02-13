Из-за непогоды в Ровенской области запретили движение всего транспорта, кроме специализированного

Из-за сильных порывов ветра и заносов в Ровенской области запретили движение всего транспорта, кроме специализированного.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В трех областях действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта.

Волынская область: участки Торчин-Шклинь, Владимир-Волынский-Павловка и Павловка-Михайловка;

Ивано-Франковская область: участки Коломыя - г. Городенка и г. Снятин - г. Городенка;

Винницкая область: участки г. Жмеринка - г. Могилев-Подольский, пгт Турбив - г. Погребище и пгт Тыврив - пгт Шпыкив.

Сейчас наблюдается местами небольшой снег в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Луганской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около 1 700 человек и 1 430 единиц техники.

Напомним, 15-18 февраля в Украине ожидается холодная без осадков погода с минимальной температурой ночью от -20 до -28 градусов, на Волыни и Ровенщине - до -30 градусов.

В южных и восточных областях от -15 до -18 градусов мороза.