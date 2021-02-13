Как правильно водить авто в гололёд и метель

Украину накрыли мощные снегопады и самое время напомнить водителям о том, как себя вести за рулем, когда на дороге снег и гололед.

Полезные советы экспертов озвучили в эфире «5 канала», передаёт «Апостроф» .

Как заявил инструктор по контраварийному вождению авто Виталий Геращенко, самое первое правило — ездить на зимней резине. Кроме того, дворники на машине должны быть исправны.

Также эксперт дал совет почистить окна и зеркала, чтобы все контролировать и видеть.

Для безопасности на дороге лучше держать большую дистанцию с другими автомобилями, а также учитывать, с каким приводом ваш автомобиль.

«Если это переднеприводный автомобиль — нужно немного добавить газ, авто должно стабилизироваться. Если это заднеприводный автомобиль — то газ нужно сбросить во время заноса», — рассказал Геращенко.

Он подчеркнул, что даже водители с большим стажем вождения могут попадать в аварии в таких погодных условиях.