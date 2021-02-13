"Укрзализныця" возмутила украинцев зимним "сервисом": в вагонах не тает снег

"Укрзализныця" в очередной раз "порадовала" пассажиров уровнем сервиса пассажирских перевозок. Народный депутат, первый заместитель главы Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко опубликовал в своем Facebook снимок, сделанный в вагоне электрички.

На фото – прямо в вагоне электрички толстым слоем лежит снег, вообще неизвестно как туда попавший в таком количестве. Можно, конечно, предположить, что пассажиры принесли его на своей обуви, однако для этого нужно было сотни пассажиров, чтобы образовался такой снежный покров внутри вагона. Впрочем, все возможно, если с начала снегопадов никто в вагонах не убирал и не отапливал.

Очевидно, такой же "микроклимат" не только в этом, но и в остальных вагонах, ибо видно, что в соседнем вагоне пассажиры сидят, натянув шапки почти на глаза и надев капюшоны.

"Почетный железнодорожник Сергей Лещенко в курсе?" – написал Кучеренко в комментарии к опубликованному фото.

Нардеп тем самым напомнил, что небезызвестный журналист Сергей Лещенко, входящий в Наблюдательный совет "Укрзализныци", мог бы с коллегами "понаблюдать", в каких условиях простым гражданам приходится добираться на работу и по другим делам.

В своих комментариях к опубликованному снимку люди отметили, что в наших электричках все вполне закономерно: летом жарко, а зимой холодно. Кроме того, комментаторы пишут, что "Укрзализныця" не одинока в своем "ненавязчивом" сервисе, и что упадок охватил многие сферы нашей жизни, а снег, в отличие, от украинской коррупции не вечен – весной растает.

"Ужасно!!! Каменный век !! Депутаты не имеют представления , что наш народ не бесплатно ездит в таких электричках ...", "У нас во всем такое!! Им же не жить в Украине! Соберут деньжат и на побережье Тихого океана! Им неведомо понятие совесть!", "Главное, квартирку купил за 7,5 лямов, нормально всё у чела", "Кому снег лопатой разгребать, а кому бабло. Каждому свое", "Радует, что депутаты в курсе. Перестанет падать снег, придут в Раду и напишут запрос, в курсе ли Лещенко", "Это просто зимний дизайн вагонов", - не без горечи иронизируют комментаторы.

Напомним, "Укразализныця" с 1 марта поднимает цены на билеты. Ежемесячно стоимость проезда будет повышаться на 2%. Таким образом, до конца 2021 года цены на билеты повысятся на 20%.