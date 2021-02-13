В Сети показали самый практичный «Запорожец», который не пошел в серию

В Сети показали универсальный минивэн, который мог выпускать Запорожский автомобилестроительный завод. Его создали в начале 1960-х годов на базе серийного «Запорожца».

В Сети показали самый практичный «Запорожец», который не пошел в серию

Универсальный минивэн «Запорожец» имел независимую подвеску задних колес, барабанную тормозную систему и распашную двухстворчатую дверь сбоку, через которую пассажиры попадали в салон. Пассажиры в салоне сидели друг напротив друга.

Кресла можно было сложит, и тогда это был уже не пассажирский, а грузовой минивэн. То есть это был действительно универсальный автомобиль, который сочетал в себе две функции – пассажирскую и коммерческую. Он мог перевозить 350 кг груза.

В Сети показали самый практичный «Запорожец», который не пошел в серию

Этот запорожский минивэн оснащался четырехцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением. Он находился сзади. Расход топлива составлял 7,5 л на 100 км пути. Максимальная скорость небольшая – всего 70 км/ч.

К сожалению, запорожский минивэн в серийное производство, как вы, конечно, знаете, не попал. Он был сделан только в единственном экземпляре. Его судьба не известна.

В Сети показали самый практичный «Запорожец», который не пошел в серию

Ранее мы сообщили, что ЗАЗ начал крупноузловую сборку седанов Kia Rio и кроссоверов Rio X. Машинокомплекты получают от завода Hyundai в Санкт-Петербурге.


Максимов Віталій, Тудей

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