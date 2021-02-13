Обязательный техосмотр автомобилей хотят ввести до конца 2021 году

Обязательный технический осмотр легковых автомобилей в Украине может появиться уже в текущем году. Такое заявление сделал советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

Обязательный техосмотр автомобилей хотят ввести до конца 2021 году

По его словам, в документах про ассоциацию с Евросоюзом говорится, что в нашей стране обязательный технический осмотр автомобилей должен быть введен в 2021 году. Вряд ли Украина будет спорить по этому вопросу. Значит, введение техосмотра можно ожидать уже совсем скоро.

Советник добавил, что, скорее всего, у автомобилей не будет скандальноизвестных наклеек о прохождении техосмотра. Контроль будет осуществляться при помощи современных методов.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий говорил, что обязательный техосмотр авто введут в 2022 году. Перед этим Верховная Рада должна будет принять соответствующий законопроект.

Предполагается, что техосмотр будет иметь несколько уровней контроля, а проводить его будут частные организации.

Ранее стало известно, что украинская полиция получила 30 автомобилей-техстанций, оборудованных для проведения "мобильного техосмотра" прямо на дороге.


Максимов Віталій, Тудей

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