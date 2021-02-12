Украинских водителей будут сажать на 15 суток за оскорбление полицейских

Украинских водителей за оскорбление полицейских будут штрафовать и отравлять в тюрьму на 15 суток. Такое наказание предусматривает законопроект №5050, зарегистрированный в Верховной Раде.

Авторы этого законопроекта исходили из того, что в Украине полицейские, пограничники и военнослужащие во время выполнения служебных обязанностей часто сталкиваются с оскорблениями своей чести и достоинства.

При этом ни административное, ни уголовное законодательство Украины не предусматривает ответственность за оскорбление чести и достоинства правоохранителей и военнослужащих.

Если народные депутаты примут законопроект №5050, то за оскорбление полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей, максимальное наказание составит 15 суток ареста. Судья также сможет применить в определенных случаях штраф (до 15 необлагаемых налогом минимумом доходов граждан), общественные (до 60 часов) или исправительные (до 2 месяцев) с отчислением 20% заработка работы.

Таким образом, некоторым водителям уже сейчас нужно начинать привыкать вежливо общаться с сотрудниками полиции. Если, конечно, они не хотят в будущем получить 15 суток административного ареста.

Ранее стало известно, что юристы посоветовали украинским водителям, которых остановит полиция за превышение скорости по TruCAM, обязательно проверять на этом радаре наличие пломбы.