Украинских водителей будут сажать на 15 суток за оскорбление полицейских
Украинских водителей за оскорбление полицейских будут штрафовать и отравлять в тюрьму на 15 суток. Такое наказание предусматривает законопроект №5050, зарегистрированный в Верховной Раде.
Авторы этого законопроекта исходили из того, что в Украине полицейские, пограничники и военнослужащие во время выполнения служебных обязанностей часто сталкиваются с оскорблениями своей чести и достоинства.
При этом ни административное, ни уголовное законодательство Украины не предусматривает ответственность за оскорбление чести и достоинства правоохранителей и военнослужащих.
Если народные депутаты примут законопроект №5050, то за оскорбление полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей, максимальное наказание составит 15 суток ареста. Судья также сможет применить в определенных случаях штраф (до 15 необлагаемых налогом минимумом доходов граждан), общественные (до 60 часов) или исправительные (до 2 месяцев) с отчислением 20% заработка работы.
Таким образом, некоторым водителям уже сейчас нужно начинать привыкать вежливо общаться с сотрудниками полиции. Если, конечно, они не хотят в будущем получить 15 суток административного ареста.
Ранее стало известно, что юристы посоветовали украинским водителям, которых остановит полиция за превышение скорости по TruCAM, обязательно проверять на этом радаре наличие пломбы.