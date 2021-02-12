Украинских водителей будут сажать на 15 суток за оскорбление полицейских

Украинских водителей за оскорбление полицейских будут штрафовать и отравлять в тюрьму на 15 суток. Такое наказание предусматривает законопроект №5050, зарегистрированный в Верховной Раде.

Украинских водителей будут сажать на 15 суток за оскорбление полицейских

Авторы этого законопроекта исходили из того, что в Украине полицейские, пограничники и военнослужащие во время выполнения служебных обязанностей часто сталкиваются с оскорблениями своей чести и достоинства.

При этом ни административное, ни уголовное законодательство Украины не предусматривает ответственность за оскорбление чести и достоинства правоохранителей и военнослужащих.

Если народные депутаты примут законопроект №5050, то за оскорбление полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей, максимальное наказание составит 15 суток ареста. Судья также сможет применить в определенных случаях штраф (до 15 необлагаемых налогом минимумом доходов граждан), общественные (до 60 часов) или исправительные (до 2 месяцев) с отчислением 20% заработка работы.

Таким образом, некоторым водителям уже сейчас нужно начинать привыкать вежливо общаться с сотрудниками полиции. Если, конечно, они не хотят в будущем получить 15 суток административного ареста.

Ранее стало известно, что юристы посоветовали украинским водителям, которых остановит полиция за превышение скорости по TruCAM, обязательно проверять на этом радаре наличие пломбы.


Максимов Віталій, Тудей

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