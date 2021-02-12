Wizz Air запустит летом рейсы из Киева в Бургас: билеты уже есть
Венгерская компания Wizz Air, занимающаяся авиаперевозками в Центральной Европе, запустит на лето авиарейс из Киева в Болгарию, на черноморский курорт Бургас.
Самолет из Киева в Бургас и обратно будет летать трижды в неделю. Вылеты запланированы по понедельникам, средам и пятницам.
Из Бургаса борт Wizz Air будет отправляться на Киев в 11:25. В украинской столице он приземлится в 13:10. Из Киева к берегам Черного моря самолет будет вылетать в 13:40, а в Бургасе он сядет в 15:25. Таким образом, время перелета составит 1 час и 45 минут.
Воздушное сообщение между украинской столицей и Бургасом продлится с 11 июня по 10 сентября текущего года.
На сайте Wizz Air уже продаются авиабилеты. Их стоимость составляет от 859 гривен в один конец. В эту стоимость входит перевозка небольшой клади, габариты которой не превышают 40х30х20 сантиметров, а вес – десяти килограммов.
Причем стоимость авиперелета из Киева в Бургас получается в два раза выше, чем обратно.
Напомним, авиакомпания Wizz Air отменила до конца зимы большинство своих рейсов из Киева. Одной из причин отмены рейсов стал запрет на въезд украинских туристов в страны Евросоюза.