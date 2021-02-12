Названы 10 автомобилей, которые разочаровали американцев

Американский журнал Consumer Reports, опросив большое количество автомобилистов, выяснил, какими машинами они удовлетворены меньше всего. Опрос новый, 2021 года.

Больше всего американские автомобилисты разочарованы Toyota C-HR, хотя этот кроссовер во многих странах пользуется большой популярностью. Видимо, американцы ждали от него большего. Что ж, всем известно, что жители США предпочитают пикапы и большие внедорожники…

Также много разочарованных владельцев у компактного кроссовера Ford EcoSport и люксового Infiniti Q50. Возможно, американцев не устроило, что это компактные автомобили с соответствующим салоном и багажником.

Разочарованы американские автомобилисты и субкомпактным кроссовером Chevrolet Trax.

Также чувство разочарования посетило владельцев полноразмерного кроссовера Nissan Pathfinder четвертого поколения. Возможно, Pathfinder пятого поколения, серийное производство которого скоро начнется в США , их больше порадует.

В десятку автомобилей, которые разочаровали своих владельцев, также вошли Jeep Compass, Infiniti QX50 и QX60, Nissan Kicks и Mazda CX-3.

Обращает на себя внимание, что в этом рейтинге присутствует сразу три модели Infiniti.

Ранее эксперты назвали самые надежные автомобили, которые можно покупать даже с большим пробегом.