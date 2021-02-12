General Motors отзывает почти 6 млн автомобилей

Концерн General Motors в марте 2021 года отзовет в США 5,9 млн автомобилей. Причина такого решения – возможные проблемы с подушками безопасности компании Takata.

Под эту сервисную кампанию попадут Chevrolet Silverado 1500, 2500, и 3500, GMC Sierra 1500, 2500, и 3500, Cadillac Escalade EXT, Chevrolet Avalanche, Chevrolet Tahoe и Suburban, GMC Yukon и Yukon XL, Cadillac Escalade и Escalade ESV. Все они 2007-2014 годов выпуска.

Про проблемы с подушками безопасности Takata известно уже несколько лет. За это время из-за дефектных подушек безопасности, установленных на автомобилях 19 автопроизводителей, во всем мире погибло не менее 25 человек. Ещё 300 человек получили травмы. При срабатывании этих подушек безопасности в людей могут полететь небольшие куски металла, своего рода шрапнель.

General Motors четыре года утверждал, что его автомобили с подушками безопасности Takata не нуждаются в отзыве. Американская Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) настаивала на сервисной кампании. И вот теперь после четырех лет борьбы американский автогигант сдался.

Так как украинцы часто покупают б/у автомобили в США , возможно, некоторые из отзываемых машин сейчас ездят по украинским дорогам…